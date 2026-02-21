Altında yön değişti

Küresel piyasalarda bir süredir geri çekilen altın fiyatları, 21 Şubat itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Özellikle ABD’den gelen siyasi açıklamalar ve Orta Doğu’daki tansiyon, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert mesajları, jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmeler, altına olan talebi artırarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Kapalıçarşı’da dikkat çeken seviye

İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın 7.512 TL seviyesini görerek son günlerin en yüksek değerlerinden birine ulaştı. Uzmanlara göre bu yükseliş, sadece iç piyasaya bağlı değil; ons altındaki hareketlilik de fiyatları doğrudan etkiliyor.

Ons altın tarafında yaşanan toparlanma ve dolar endeksindeki dalgalanma, gram altının yukarı yönlü ivmesini destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Altın fiyatlarında son durum (21 Şubat)

Gram altın: 7.512 TL

Çeyrek altın: 12.300 TL (yaklaşık)

Yarım altın: 24.600 TL (yaklaşık)

Cumhuriyet altını: 49.000 TL (yaklaşık)

Yükseliş kalıcı mı?

Uzmanlara göre altındaki bu yükselişin kalıcılığı, büyük ölçüde küresel siyasi gelişmelere ve ABD’den gelecek yeni açıklamalara bağlı olacak. Özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve merkez bankalarının politikaları, önümüzdeki günlerde fiyatların yönünü belirleyecek en kritik başlıklar arasında gösteriliyor.