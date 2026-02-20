Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye’nin toplam ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna karşın 35 ilde ihracat artışı kaydedildi.

4 İl 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptı

Ocak 2026’da en fazla ihracat yapan iller şöyle sıralandı:

İstanbul: 4 milyar 117 milyon dolar

Kocaeli: 2 milyar 546 milyon dolar

İzmir: 1 milyar 795 milyon dolar

Bursa: 1 milyar 388 milyon dolar

Ankara: 950 milyon dolar

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

En Fazla Artış Ankara’da

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında:

Ankara 179 milyon dolarlık artışla ilk sırada,

Sakarya 142 milyon dolarla ikinci, Borsa güne nasıl başladı? İçeriği Görüntüle

Şırnak 70 milyon dolarla üçüncü,

Çorum 53 milyon dolarla dördüncü,

Samsun 47 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Bazı Büyük İllerde Gerileme

Verilere göre bazı büyük ihracat merkezlerinde düşüş yaşandı. İstanbul’da ihracat yüzde 16,4 azalırken, İzmir’de yüzde 11,3, Kocaeli’nde yüzde 4,2 gerileme görüldü. Buna karşılık Ankara yüzde 23,2 ve Sakarya yüzde 19,4 artış kaydetti.

Bakanlıktan İhracat Vurgusu

Açıklamada, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifi doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, üretim ve istihdam artışıyla ihracatın ülke geneline yayılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ocak ayı verileri, bazı büyük şehirlerde gerilemeye rağmen Anadolu illerinde ihracatın güç kazandığını ortaya koydu.