Ocak ayında Türkiye genelinde ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 34.069 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları ise %5,9 azalarak 77.411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı %30,6, ikinci el satışların payı ise %69,4 olarak gerçekleşti.

İpotekli Konut Satışları Yükseldi

Ocak ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %15,7 artarak 20.263 oldu. Diğer satışlar ise %8,3 azalarak 91.217 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,2, diğer satışların payı ise %81,8 oldu.

Yabancılara Satışta Düşüş

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında %20,8 azalarak 1.306 oldu. Yabancı satışların toplam satış içindeki payı %1,2 olarak gerçekleşti. Uyruklara göre en fazla satış 219 adet ile Rusya Federasyonu, 118 adet ile İran, 77 adet ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İş Yeri Satışları da Düştü

İlk el iş yeri satışları : %9,2 düşüşle 3.444 adet

İkinci el iş yeri satışları: %14,5 düşüşle 9.823 adet

İpotekli iş yeri satışları ise %73 artışla 576 adet olurken, diğer iş yeri satışları %15,1 azalarak 12.691 olarak gerçekleşti.

Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Ocak 2026’da ilk el iş yeri satışları %3,4, ikinci el iş yeri satışları %9,5 azaldı. Bir önceki aya göre ise ilk el iş yeri satışları %12,8, ikinci el iş yeri satışları %5,6 düştü.

Türkiye genelinde konut ve iş yeri piyasasında Ocak 2026’da daralma gözlenirken, ipotekli satışlardaki artış sektördeki finansman eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.