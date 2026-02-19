Ocak ayında Türkiye genelinde ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 34.069 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları ise %5,9 azalarak 77.411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı %30,6, ikinci el satışların payı ise %69,4 olarak gerçekleşti.
İpotekli Konut Satışları Yükseldi
Ocak ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %15,7 artarak 20.263 oldu. Diğer satışlar ise %8,3 azalarak 91.217 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,2, diğer satışların payı ise %81,8 oldu.
Yabancılara Satışta Düşüş
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında %20,8 azalarak 1.306 oldu. Yabancı satışların toplam satış içindeki payı %1,2 olarak gerçekleşti. Uyruklara göre en fazla satış 219 adet ile Rusya Federasyonu, 118 adet ile İran, 77 adet ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.
İş Yeri Satışları da Düştü
-
İlk el iş yeri satışları: %9,2 düşüşle 3.444 adet
-
İkinci el iş yeri satışları: %14,5 düşüşle 9.823 adet
İpotekli iş yeri satışları ise %73 artışla 576 adet olurken, diğer iş yeri satışları %15,1 azalarak 12.691 olarak gerçekleşti.
Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Ocak 2026’da ilk el iş yeri satışları %3,4, ikinci el iş yeri satışları %9,5 azaldı. Bir önceki aya göre ise ilk el iş yeri satışları %12,8, ikinci el iş yeri satışları %5,6 düştü.
Türkiye genelinde konut ve iş yeri piyasasında Ocak 2026’da daralma gözlenirken, ipotekli satışlardaki artış sektördeki finansman eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.