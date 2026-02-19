Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan tarifelerin doğrudan etkisine dikkat çekti ve “Diğer şirketlere ve ülkelere uygulanan gümrük vergileri sayesinde ABD’nin ticaret açığı yüzde 78 oranında azaldı. Bu yıl, on yıllar sonra ilk kez pozitif bölgeye geçecek” ifadelerini kullandı.

Tarifelerin Amaçları

Trump, uygulanan gümrük vergilerinin hem ekonomik koruma hem de ticaret dengesini ABD lehine çevirmek için kullanıldığını belirtti. Özellikle yabancı şirketlere ve bazı ülkelerden gelen ürünlere uygulanan tarifelerle ABD ekonomisinin güçlendirildiğini savundu.

Ticaret Açığındaki Düşüş

Trump’a göre, vergiler sayesinde ülkenin ticaret açığı önemli ölçüde azaldı ve bu yıl sonunda ticaret fazlası bekleniyor. Başkan, bu gelişmenin on yıllar sonra ilk kez gerçekleşeceğini vurguladı.

Ekonomik Etki ve Tartışmalar

Trump’ın açıklamaları tartışmalı olsa da, uygulanan tarifelerin ABD ekonomisi ve küresel ticaret üzerinde etkili olduğuna dikkat çekiliyor. Başkan, vergilerin doğrudan ticaret açığını düşürdüğünü ifade ederek, politikasının başarıyla sonuçlandığını iddia etti.