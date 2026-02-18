Sporun içinde büyüyen, sahada ter döken, hakem olarak adalet dağıtan, kulüp yöneten ve ekranlardan sporu analiz eden bir isim: Bahadır Bulut. Onun hikâyesi yalnızca bireysel bir başarı öyküsü değil; aynı zamanda sporun toplum üzerindeki dönüştürücü gücüne duyulan güçlü bir inancın yansıması.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Bulut’a göre spor; ekonomik kalkınmadan toplumsal barışa, bireysel gelişimden ruh sağlığına kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip. “Spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil; bir keşif yolculuğu” diyen Bulut, bu yolculuğu çok boyutlu bir vizyonla sürdürüyor.

SPOR BENİM İÇİN BİR KEŞİF YOLCULUĞU

Bahadır Bulut, sporu tek boyutlu bir kavram olarak görmüyor. Ona göre spor; bireyin kendini tanıdığı, sınırlarını keşfettiği ve disiplin kazandığı bir yaşam alanı. Sporun ruhsal açıdan terapi etkisi yarattığını, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve kardeşlik duygusunu beslediğini vurgulayan Bulut, “Spor evrensel bir dildir. İnsanları bir araya getirir, ortak bir heyecan üretir ve sosyal birlikteliği güçlendirir” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DAN BAŞLAYAN YOLCULUK

Bulut’un spor serüveni Ankara’da amatör branşlarla başladı. Lise yıllarında disiplin ve takım ruhunu keşfetmesi ise bu yolculuğun kırılma noktası oldu. Hakemliğe yönelmesindeki temel motivasyon ise adalet duygusu.

Sahada verilen her kararın sorumluluğunu taşımak, liderlik duruşu sergilemek ve oyunun akışını yönetmek… Tüm bunlar onun profesyonel yaşam felsefesini de şekillendirdi. “Yönetilen tarafta olmaktansa yöneten ve sorumluluk alan tarafta olmayı tercih ettim” diyen Bulut, sporun kendisine karar alma becerisi, kriz yönetimi ve stratejik düşünme kabiliyeti kazandırdığını söyledi.

SADECE FUTBOL DEĞİL: ÇOK YÖNLÜ BİR SPOR İNSANI

Bahadır Bulut yalnızca futbolda değil; yüzme, bilardo ve tenis branşlarında da hakemlik yapıyor. Her branşın kendi kültürünü ve disiplinini barındırdığını ifade eden Bulut, sporun farklı alanlarında yer almanın kendisine geniş bir perspektif kazandırdığını belirtti. Denize olan tutkusu onu yat kaptanlığına; insan sağlığına verdiği önem ise spor masörlüğü ve pilates antrenörlüğüne yönlendirmiş. Onun yaklaşımı net: Sporu sadece izlemek ya da yönetmek değil, her yönüyle anlamak.

KADIN FUTBOLUNDA VİZYONER ADIM

Bahadır Bulut’un kurucuları arasında yer aldığı Mengü Spor Kulübü, özellikle kadın futbolu alanında dikkat çekti. TFF Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele eden kulüp, genç kızların erken yaşta sporla buluşmasını hedefliyor.

Bulut, Türkiye’de kadın futbolunun hak ettiği noktaya ulaşması için profesyonel statü ve güçlü medya desteğinin şart olduğunu düşünenlerden. “Kız çocuklarını ne kadar erken futbolla tanıştırırsak, geleceğin rol modellerini o kadar sağlam temeller üzerine inşa ederiz” dedi. Ayrıca kurucusu olduğu Tomris Spor Kulübü’nün başkanlığını annesi Hacer Bulut’un yürütmesi, sporun aile içinde bir kültür olarak yaşatıldığını gösterdi.

HALI SAHADAN PROFESYONEL YAPIYA

Türkiye’de milyonlarca insanın tutkusu olan halı saha futbolu, uzun yıllar yalnızca amatör bir etkinlik olarak görüldü. Bulut ise bu alanın kurumsallaşması gerektiğine inanıyor.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.