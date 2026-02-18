Ala Cami, 6 Şubat depremlerinde minaresi ve duvarlarında oluşan hasar nedeniyle restorasyona alınmıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cami, 15 Ocak’ta yeniden ibadete açıldı.

Afetin ardından ilk kez teravih namazının kılınacağı camide, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin desteğiyle kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Gençlerin de katıldığı hummalı çalışma sonucunda cami, “on bir ayın sultanı” ramazana hazır hale getirildi.

Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik, caminin yaklaşık 1800 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek, restorasyon sonrası yeniden cemaatle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Etik, ramazan boyunca teravih namazlarının huşu içinde eda edileceğini söyledi.

Ağcabey Camisi’nde Deprem Sonrası İkinci Ramazan Coşkusu

Ağcabey Camisi ise 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. İlk olarak Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edildiği değerlendirilen ve kitabesine göre 1809 yılında Ağcabey tarafından yeniden yaptırılan cami, tarihi dokusuyla bölgenin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon kapsamında:

Hasarlı bölümler onarıldı

Yıkılan minare yeniden inşa edildi

Duvar ve ahşap kısımlar aslına uygun şekilde yenilendi

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından cami, 14 Haziran 2024’te yeniden ibadete açıldı. Bu yıl, deprem sonrası ikinci kez ramazan heyecanı yaşanacak.

Ağcabey Camisi İmam Hatibi Osman Barut, ilçedeki tüm camilerde olduğu gibi Ağcabey Camisi’nde de temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, vatandaşların teravih, mukabele ve iftar programlarını huzur içinde gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Osmaniye’de Tarihi Camilerde Ramazan Hazırlığı Tamamlandı

Depremin izlerini taşıyan ancak aslına uygun şekilde restore edilen Osmaniye’deki tarihi camiler, ramazan ayına hazır. Yetkililer, vatandaşları teravih namazı ve diğer ramazan etkinlikleri için camilere davet etti.