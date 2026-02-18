18 Şubat 2026 Çarşamba Gününe Dair Hava Tahminleri

Doğu Akdeniz:

Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimlerinde devam eden yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hatay kıyıları, Kahramanmaraş il geneli, Kayseri’nin güney ve doğusu, Sivas’ın güneyi, Malatya’nın güney ve batısı ile Adıyaman’ın kuzeyinde de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi:

Isparta, Burdur ve Antalya çevreleri ile Konya’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde çok kuvvetli, Antalya’nın batı ve doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz İç Kesimleri:

Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin ve Gümüşhane’de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Erzurum’un güneyi, Muş, Van ve Hakkari’de de rüzgarın etkili olması öngörülüyor.

Marmara ve Karadeniz Kıyıları:

Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına; Zonguldak, Bartın kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop’ta batı ve güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarılar

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, kar yağışı, tipi ve ulaşımda aksamalar, kıyılarda hortum riski, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yetkili mercilerin meteorolojik uyarılarına uyulması önemle vurgulandı.

