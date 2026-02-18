Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Olayın, çakmak gazı solunduğu iddiasının ardından gerçekleştiği öne sürüldü.

Patlama, saat 00.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Havana Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan F.D. (18), B.D. (19), A.D. (16), S.G. (18), A.G.B. (17), T.D. (18) ve D.C.D. (17) çakmak gazı soludu. Bu sırada F.D.’nin çakmakla sigara yakmak istemesi üzerine patlama yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.