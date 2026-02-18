Erdoğan, CHP’de siyasette bulunanların Genel Merkez yönetimini eleştirdiğinde baskı ve hakaretle karşılaştığını ifade etti:

“CHP’de siyaset yapan biri, Genel Merkez’i en hafif şekilde eleştirdiğinde küfür, linç ve tehditlerle karşı karşıya kalıyor.”

Aile ve Nüfus Politikaları Önceliğimiz

Cumhurbaşkanı, aile yapısının korunmasının hükümetin temel gündem maddesi olduğunu vurguladı:

“Hem nüfusun hem aile yapısının korunması için teyakkuz halindeyiz. Bu konuda atacağımız ciddi adımlar var, taviz vermemiz söz konusu değil.”

İran-ABD Gerilimi: Barışın Önemi

Erdoğan, İran ile ABD arasında artan gerilime dikkat çekerek, yeni bir çatışmanın kimseye kazanç sağlamayacağını belirtti:

“İran’a yönelik yeni bir savaş kimseye fayda getirmez; aksine bölgemiz kaybeder. Biz barışın tarafındayız ve meselelere olumlu yaklaşıyoruz.”

Gazze Barış Kurulu Toplantısı: Türkiye Temsil Edilecek

Gazze Barış Kurulu toplantısına Türkiye’nin katılacağını açıklayan Erdoğan, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil edeceğini söyledi. Toplantı, Ramazan ayının ilk gününe denk geliyor.

Avrupa Güvenliğinde Türkiye’nin Kritik Rolü

Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın güvenlik denkleminde Türkiye’nin vazgeçilmez olduğunu vurguladı:

“Türkiye olmadan Avrupa’nın ayakları yere basan bir güvenlik düzeni kurması mümkün değil.”

Terörsüz Türkiye ve Bölgesel İstikrar

Erdoğan, terörle mücadelenin sadece Türkiye içinde değil, Suriye’de de sürdüğünü ifade etti ve bölgede olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Afrika Politikası: Karşılıklı Saygı ve Ortaklık

Türkiye’nin Afrika politikasını açıklayan Erdoğan, yaklaşımın çıkar odaklı değil, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde olduğunu söyledi:

“Afrika’daki meselelere tarafgir veya çıkar odaklı bakmıyoruz; ilişkilerimizi eşit ortaklık prensibiyle yürütüyoruz.”

Erdoğan’ın açıklamaları, hem iç politikada aile ve nüfus meselelerine hem de dış politikada Türkiye’nin barış ve güvenlik rolüne dair önemli mesajlar içeriyor.