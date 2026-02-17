MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Ramazan Bayramı'nın önemine değinen Bahçeli, Gazze’de yaşanan olaylara da dikkat çekerek İsrail’i suçladı.

"CHP Eşkıyalık Yaptı"

Geçtiğimiz hafta yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreninde çıkan kavganın sorumlusu olarak CHP'yi suçladı. Bahçeli, CHP'nin işi gücü fitnelik ve fesat olduğu belirterek, "Bakanımızın yemin töreninde yaşanan ilkesizlikleri aziz milletimiz ibretle izlemiştir. Gazi Meclisimizi savaş alanına çevirmenin kime ne faydası vardır? Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz? İstanbul'daki tezgâhınız bozuldu, öfkeniz ondan mıdır? Haddinizi bilin." diye konuştu.