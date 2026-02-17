Sezona savunma anlamında daha istikrarlı bir görüntüyle başlayan Trabzonspor, ligin ilk 11 haftasında sadece 7 gol yedi. Ancak sonraki 11 karşılaşmada kalesinde 19 gol görerek ciddi bir düşüş yaşadı.

Karadeniz temsilcisi, son 11 maçın 10’unda gol yemekten kurtulamadı. Bu süreçte yalnızca deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Son 11 Maçta Yenen Goller

haftada Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçla başlayan süreçte Trabzonspor;

TÜMOSAN Konyaspor

Göztepe

Kocaelispor

Kasımpaşa

Antalyaspor

karşısında 1’er gol yedi.

Ayrıca;

Başakşehir

Beşiktaş

Fenerbahçe

maçlarında 3’er gol kalesinde gören bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında ise 4 gole engel olamadı.

Uğurcan Çakır Dönemi ile Onana Dönemi Arasındaki Fark

Trabzonspor’da kaleci performansı da dikkat çekici şekilde değişti.

Uğurcan Çakır ile Savunma Duvarı

Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır, ligin ilk 4 haftasında kaleyi korudu ve takım bu süreçte sadece 1 gol yedi.

Bu dönemde Trabzonspor;

Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti,

Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır ile maç başına 0,25 gol ortalaması yakaladı.

Onana ile Gol Ortalaması Yükseldi

Uğurcan’ın ayrılığı sonrası kaleyi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’dan transfer edilen Kamerunlu kaleci Andre Onana devraldı.

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasından itibaren forma giyen Onana, 18 maçta 25 gole engel olamadı. Trabzonspor, Onana’nın kaleyi koruduğu dönemde maç başına 1,39 gol yeme ortalamasıyla oynadı.

Trabzonspor’da Savunma Krizi Derinleşiyor

Son haftalarda artan gol yeme problemi, Trabzonspor’un üst sıralardaki yarışta yara almasına neden oldu. Bordo-mavili ekipte savunma hattındaki performans düşüşü ve kaleci değişiminin etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Trabzonspor, önümüzdeki haftalarda savunma güvenliğini yeniden sağlayamazsa zirve yarışında daha fazla puan kaybı yaşayabilir.