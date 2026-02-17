Anti Fight Çaylak Profesyonel Muaythai Organizasyonu’nda mücadele eden Serin Fight Academy Spor Kulübü sporcuları Çağan Eroğlu ve Yiğit İnal, çıktıkları maçları kazanarak kulüplerine çifte gurur yaşattı.

Muaythai branşında düzenlenen organizasyonda ringe çıkan genç sporcular, performanslarıyla dikkat çekti. Rakiplerini mağlup eden Çağan Eroğlu ve Yiğit İnal, turnuvayı galibiyetle tamamladı.

Serin Fight Academy Spor Kulübü yetkilileri, elde edilen başarının disiplinli antrenman sürecinin bir sonucu olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti. Kulüp, altyapıdan yetişen genç isimlerle yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.