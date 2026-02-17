Anti Fight Çaylak Profesyonel Muaythai Organizasyonu’nda mücadele eden Serin Fight Academy Spor Kulübü sporcuları Çağan Eroğlu ve Yiğit İnal, çıktıkları maçları kazanarak kulüplerine çifte gurur yaşattı.

Whatsapp Image 2026 02 16 At 13.34.46 (1)

Muaythai branşında düzenlenen organizasyonda ringe çıkan genç sporcular, performanslarıyla dikkat çekti. Rakiplerini mağlup eden Çağan Eroğlu ve Yiğit İnal, turnuvayı galibiyetle tamamladı.

Whatsapp Image 2026 02 16 At 13.34.46 (2)

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Uluslararası Turnuvada Şampiyon Oldu
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Uluslararası Turnuvada Şampiyon Oldu
İçeriği Görüntüle

Serin Fight Academy Spor Kulübü yetkilileri, elde edilen başarının disiplinli antrenman sürecinin bir sonucu olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti. Kulüp, altyapıdan yetişen genç isimlerle yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Muhabir: Melisa Sapaz