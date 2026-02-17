İzmir’de uzun yıllardır boyoz ustalığı yapan Burhan Orhan, ramazan ayına özel bir tarif geliştirdi. Oruç açmanın sembolü olan hurmayı börek haline getiren Orhan, sahur sofralarına farklı bir lezzet sunmayı hedefledi.

Ramazan ayına “Bismillah” diyerek başlayacaklarını belirten Orhan, “Sahurda peygamber efendimizin sünneti olan ve ramazan sofralarımızın baş tacı hurmayı kendi mesleğimle buluşturmak istedim. ‘İkram olsun, hayır yapmış olalım’ dedik ve hurmalı börek yaptık. Denedik, ilkleri yapmayı seviyoruz. Hem şifa olsun hem de sahurda ikram olarak verelim istedik” dedi.

Ramazan’a Özel Üretilecek

Hurmalı böreğin sadece ramazan ayına özel üretileceğini belirten Orhan, “Ramazandan sonra yapmayı düşünmüyorum. Bu lezzet ramazana özel kalsın istedim. Tadanlar çok şaşırdı, çok beğendi. Ramazandan sonra da devam edip etmeyeceğini soruyorlar” diye konuştu.

Tatlandırıcı Kullanılmadı

Orhan, tarifte ekstra şeker ya da tatlandırıcı kullanmadıklarını vurgulayarak, “Kutsal meyvemizin tadını bozmadık. Sadece usta dokunuşu yaptık. Hurmanın yanına tahin, ceviz, az kremalı peynir ve tarçın ekledik. Tarçın aroma ve koku olarak çok yakıştı. Ar-Ge çalışmalarını birkaç kez denedikten sonra bu reçeteyi oluşturduk. Gerçekten çok beğenildi” ifadelerini kullandı.

Ev hanımlarının da bu tarifi deneyebileceğini belirten Orhan, milföy hamuruyla da yapılabileceğini söyledi.

İlk Kez Tadanlar Şaşırdı

Hurmalı böreği ilk kez deneyen Aysun Keçeci, “Hurmayı genelde sade tüketirim ama bu börek farklı bir lezzet olmuş. Duyunca şaşırdım, ilk kez yedim. Ramazan için güzel bir fikir” dedi.

Sami Keçeci ise “Hurmanın tadı farklı malzemelerle dengelenmiş. Genel anlamda beğendim. Bilinmedik ama güzel bir tat” diye konuştu.

İsmail Uslu da “Biraz ilginç ama harika bir lezzet olmuş. Çok beğendim, tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.