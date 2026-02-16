Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ramazan ayı boyunca kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. Ramazan öncesinde hazırlanan kapsamlı programla, vatandaşların manevi atmosferi birlikte yaşaması hedefleniyor.

Çocuklara Özel Atölyelerden Konserlere Zengin Program

Etkinlik takviminde çocuklara yönelik eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikalleri yer alıyor. Ayrıca konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günleri de ziyaretçileri bekliyor.

Program kapsamında sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de düzenlenecek.

Teknoloji ve Farkındalık Temalı Etkinlikler

Ramazan programında teknoloji ve farkındalık temalı etkinliklere de geniş yer verildi. Uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları ziyaretçilere açık olacak.

Bunun yanı sıra sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de programda yer alacak.

Her Akşam Canlı İftar Programı

Ramazan ayının manevi atmosferi, her akşam canlı yayınlanacak iftar programlarıyla yaşatılacak. Etkinlikler Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar etkinlik takvimine “www.kulliyederamazan.com” adresi üzerinden ulaşabilecek.