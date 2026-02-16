Rüya Gibi, salı günü başlayan yayın hayatını pazar akşamları sürdürüyordu. TMC Film imzalı dizinin 13 bölüm garantisi bulunuyordu. Çekimleri tamamlanan 13. bölüm sonrası reyting sonuçları değerlendirildi ve yapım için final kararı alındı.

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın yer aldığı dizi, son bölümde reytinglerde düşüş yaşadı.

Kuaför Aydan’ın kaderine meydan okuma hikâyesini konu alan yapımın ekran macerası, alınan final kararıyla sona erecek.