Geçtiğimiz dönemde karaciğer nakli operasyonu geçiren Ufuk Özkan, sağlık durumunun yeniden kötüleştiği ve yoğun bakıma alındığı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Tedavi gördüğü hastane odasından video paylaşan Özkan, sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Canlı canlı buradayım”

Hakkında çıkan haberlere tepki gösteren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Birtakım şeyler okudum, gördüm Instagram’da. Kim çıkarıyor bu haberleri? Yok yoğun bakıma alındı, yok bilmem ne. Alakası yok, canlı canlı buradayım çok şükür. Aslanlar gibiyiz. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyoruz. İtibar etmeyiniz efendim.”

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Ufuk Özkan, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti. Ünlü oyuncunun açıklaması, hayranlarını rahatlattı.

Son günlerde sosyal medyada yayılan asılsız sağlık haberlerine karşı Özkan’ın net bir dille yanıt vermesi dikkat çekti.