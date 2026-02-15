Bakanlığın açıkladığı verilere göre:

Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 canlı hayvan yakalandı. Bu operasyonların toplam değeri 21 milyon 161 bin 238 TL oldu.

Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 canlı hayvan ele geçirildi. Burada engellenen kaçakçılık girişiminin değeri 5 milyon 837 bin 655 TL olarak açıklandı.

Hangi Türler Ele Geçirildi?

Operasyonlarda ele geçirilen canlılar arasında:

On binlerce adet sülük ,

Güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin ve gökdoğan gibi çeşitli kuş türleri,

Maymun, kaplumbağa ve su kaplumbağası,

Kedi, köpek ve yavru köpekler,

Sığır ve damızlık gebe düve,

Balık ve mercan gibi deniz canlıları yer aldı.

Özellikle bazı türlerin CITES (Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altında olduğu vurgulandı.

Ele Geçirilen Hayvanlar Nereye Teslim Ediliyor?

Gümrüklerde yakalanan canlı hayvanlar, veteriner sınır kontrol noktalarında muayene edildikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine teslim ediliyor. CITES kapsamındaki türler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ilgili bölge müdürlüklerine yönlendiriliyor.

Sağlık kontrolleri tamamlanan hayvanlar, gerekli durumlarda karantinaya alınıyor ve rehabilitasyon merkezlerine sevk edilerek koruma süreçleri başlatılıyor.

Kaçakçılıkla Mücadele Sürecek

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelenin yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Sorumlular hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında idari ve cezai işlemler başlatılıyor.

2025 yılı verileri, Türkiye’nin sınır kapıları ve gümrük sahalarında kaçak canlı hayvan ticaretine karşı yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ortaya koydu.

