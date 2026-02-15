Kaza, saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesi Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı’nda, Yüksek Hızlı Tren Garı önünde meydana geldi. Kızılay yönüne ilerleyen Enes K.’nin kontrolünü yitirdiği 06 BH 1084 plakalı otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü otomobil içinde sıkıştı.
İtfaiye ekipleri kurtardı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Enes K. hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İnceleme başlatıldı
Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.