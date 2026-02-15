Zelenskiy’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu bugün de Ukrayna’nın Odessa, Donetsk, Zaporijya ve Sumi bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi. Son bir haftada artan hava operasyonlarının özellikle enerji altyapısını hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna lideri, Rusya’nın enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak, ülkenin enerji güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğunu ifade etti.

Münih Güvenlik Konferansı’nda Kritik Temaslar

Zelenskiy, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında farklı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. 24 Şubat’ta savaşın yıl dönümüne kadar Ukrayna’ya yeni silah ve enerji destek paketlerinin sağlanması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

“Ukrayna’nın Her Gün Hava Savunmasına İhtiyacı Var”

Zelenskiy, açıklamasında Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Ukrayna’nın, Rusya’yı terör imkanlarından mahrum bırakmak için her gün hava savunmasına ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında artan hava saldırıları, bölgedeki gerilimi daha da yükseltirken, Ukrayna yönetimi uluslararası toplumdan askeri ve enerji desteğinin artırılmasını talep ediyor.