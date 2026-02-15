Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ve “on bir ayın sultanı” olarak anılan ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak. 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetlerin yoğun olarak yerine getirildiği ramazan ayında, ihtiyaç sahiplerine yardımlar da artacak.

Kadir Gecesi 16 Mart’ta

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta başlayacak.

Fitre Miktarı 240 Lira Olarak Belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl için fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.

“Peygamberimiz Ramazanda Çokça Kur’an Okurdu”

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, ramazan ayının rahmet kapılarının açıldığı, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Gündüz oruç tutulmasının emredildiğini, gece ise ibadetlerin tavsiye edildiğini ifade etti.

Tiryaki, Muhammed’in ramazan gecelerinde birkaç gün cemaatle teravih namazı kıldığını, farz olarak anlaşılma endişesiyle buna sürekli devam etmediğini aktardı. Peygamber’in vefatının ardından bu endişenin ortadan kalktığını ve Ömer döneminden itibaren teravih namazının cemaatle düzenli şekilde kılınmaya başlandığını söyledi.

Hz. Muhammed’in cömertliğinin ramazan ayında daha da arttığını belirten Tiryaki, Müslümanların asırlardır bu ayda hatim indirdiğini, camilerde itikafa girdiğini ve infaklarını artırarak sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini kaydetti.