Kaza, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Yiğit Karaosman’ın (32) kontrolünü kaybettiği 06 DF 7455 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit Karaosman, buradaki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Karaosman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.