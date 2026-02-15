İstanbul’un Kartal ilçesinde aşırı hız iddiasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda yaşandı.

İddiaya göre, R.P. yönetimindeki 34 SA 6195 plakalı otomobil, virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı.

Kazada sürücü R.P. ile araçta yolcu olarak bulunan K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.