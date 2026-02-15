Hatay’ın İskenderun ilçesinde zehirli dikenleri nedeniyle tezgahlarda satışı yasak olan aslan balığı, lezzeti nedeniyle bazı tüketicilerin tercihi olmaya devam ediyor. İskenderun Balık Entegre Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, aslan balığının kaya balığına eş değer bir tada sahip olduğunu söyledi.

Süveyş Kanalı Sonrası Akdeniz’e Yayıldı

Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e geçen ve küresel ısınmanın etkisiyle hızla çoğalan aslan balığı, bölgedeki ekosistemi tehdit eden istilacı türler arasında yer alıyor. Zehirli yüzgeç dikenleri nedeniyle dikkatle avlanması gereken balık, son yıllarda tüketim açısından da ilgi görmeye başladı.

“Kaya Balığına Eş Değer Bir Lezzeti Var”

Aytekin, denize açıldıklarında avlanan 150 kilo balığın içinden ortalama 2-3 kilo aslan balığı çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Her bir aslan balığının ağırlığı 200 ile 800 gram arasında değişiyor. Zehirli yüzgeçleri olduğundan tezgahlara konularak satılması yasak. Ancak tadının oldukça güzel olduğunu biliyoruz. Kaya balığına eş değer bir lezzeti var. Zaman zaman müşteriler özellikle aslan balığı soruyor. Satışının yasak olduğunu söylüyoruz fakat isteyen olursa veriyoruz. Kilosu 350-400 TL arasında değişiyor.”

“Zehir Etinde Değil, Dikeninde”

Aslan balığının doğru temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Aytekin, zehrin balığın etinde değil dikenlerinde bulunduğunu vurguladı.

“Kalın eldiven ve makas yardımıyla önce kuyruk ve sırt dikenlerini kesiyoruz. Ardından içini dikkatlice temizliyoruz. Dikenler alındıktan sonra eti güvenle tüketilebilir. Ancak balık ölü olsa bile dikenleri zehirli olmaya devam eder. Çıplak elle temas edilmemeli.”

En Uygun Pişirme Yöntemi: Mısır Unuyla Kızartma

Aslan balığının en uygun pişirme yönteminin yağda kızartma olduğunu belirten Aytekin, özellikle mısır unuyla kızartılmasının tavsiye edildiğini ifade etti. Izgarada ise etinin kuru kaldığını söyledi.

Uzmanlar, denizde aslan balığıyla karşılaşılması durumunda çıplak elle temas edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.