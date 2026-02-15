Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a tebrik mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, mesajında İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostane ve komşuluk bağlarına dayandığını belirtti. Putin, “Rusya, İran’ın egemenliği ile meşru çıkarlarını koruma ve mevcut zorlu uluslararası koşullarda ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Moskova ile Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceği temennisinde bulunan Putin, Pezeşkiyan’a sağlık ve başarılar dilerken, İran halkına da mutluluk ve refah temennisini iletti.