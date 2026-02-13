“İran ile bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde çok travmatik olacak. Bunun olmasını istemiyorum” diyen Trump, diplomatik çözümden yana olduğunu ancak alternatif planların da hazır olduğunu vurguladı.

Netanyahu detayı: “Son karar bana ait”

Trump, Binyamin Netanyahu’nun müzakerelerin durdurulması yönünde kendisine bir telkinde bulunmadığını ifade etti. İki liderin konuyu kapsamlı şekilde ele aldığını aktaran Trump, nihai kararın kendisine ait olduğunu belirterek, “Netanyahu durumu anlıyor ama nihayetinde bu karar bana kalmış” dedi.

“İkinci aşama” uyarısı

Olası bir anlaşmanın ABD açısından adil ve kazançlı olması gerektiğini dile getiren Trump, anlaşma sağlanamaması halinde devreye girecek alternatif planlara işaret etti.

“Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama onlar için çok zor olacak. Bunun peşinde değilim” ifadelerini kullanan Trump, sürecin kontrolünün tamamen kendi inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Müzakere takvimi açık uçlu

Trump, görüşmeler için belirlenmiş kesin bir süre olmadığını, müzakerelerin gelecek ay da devam edebileceğini belirtti. Sürecin seyrine ilişkin esnek bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Trump, diplomatik temasların sürdüğünü kaydetti.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin nasıl ilerleyeceği ve tarafların ortak bir zeminde buluşup buluşamayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.