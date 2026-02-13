Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari işlemler hesabı Aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar açık verdi. Böylece yıllıklandırılmış cari açık 25 milyar 210 milyon dolara ulaştı.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Aralık ayında 691 milyon dolar açık kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aynı dönemde 7 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Aralık ayında cari açığın 5 milyar 362 milyon dolar olacağını öngörmüştü. Gerçekleşen veri beklentilerin üzerinde geldi.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Aralık ayı itibarıyla dış ticaret dengesi 69,7 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla kaydederken, birincil gelir dengesi 18,5 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 528 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Aralık ayında 2 milyar 651 milyon dolar oldu. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 674 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 533 milyon dolar net gelir elde edildi.