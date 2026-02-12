Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “Enflasyon Raporu 2026-I” tanıtım toplantısında küresel gelişmelerden iç talebe, faiz kararlarından orta vadeli enflasyon tahminlerine kadar kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, 2024 Haziran’da başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 30,7’ye gerilediğini söyledi. Enflasyondaki düşüşte sıkı para politikasının etkili olduğunu ifade eden Karahan, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

2026 ve 2027 Enflasyon Tahminleri Açıklandı

Merkez Bankası’nın yeni tahminlerine göre:

2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15-21 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

2027 sonunda ise enflasyonun yüzde 6-12 aralığına gerileyeceği öngörülüyor.

2026 ara hedefi yüzde 16, 2027 ara hedefi yüzde 9 olarak korundu.

2028 için ara hedef yüzde 8 olarak belirlendi.

Karahan, enflasyonun orta vadede yüzde 5 seviyesinde kalıcı istikrar kazanmasının hedeflendiğini vurguladı.

“Sıkı Para Politikası Sürecek”

Aralık ayında politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirildiğini hatırlatan Karahan, ocak ayında ise 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 37’ye çekildiğini açıkladı.

Ancak bu adımların dezenflasyon sürecini riske atmayacağını belirten Karahan, “Politika faizini, enflasyon görünümüne göre toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir şekilde belirlemeye devam edeceğiz. Gerekirse yeniden sıkılaştırmaya hazırız” dedi.

Kira ve Eğitimde Atalet Kırılıyor

Hizmet enflasyonunda özellikle kira ve eğitim kalemlerinin uzun süredir direnç gösterdiğini belirten Karahan, 2025 yılında bu alanlarda düşüş sinyalleri alındığını söyledi.

Kira enflasyonunun yıl sonunda yüzde 30-36 aralığında olabileceğini ifade eden Karahan, eğitim ücretlerinde yapılan düzenlemelerin de enflasyon üzerindeki baskıyı azaltacağını kaydetti.

Küresel Riskler ve Cari Denge

Karahan, küresel ticaretteki belirsizliklerin azaldığını ancak jeopolitik risklerin devam ettiğini söyledi. Enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Cari açığın 2026’da ılımlı seyrini koruyacağını öngören Karahan, altın ve enerji fiyatlarının risk unsuru olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Rezervler 208 Milyar Dolara Yükseldi

Merkez Bankası rezervlerinin güçlendiğini açıklayan Karahan, brüt rezervlerin 6 Şubat itibarıyla 208 milyar dolara ulaştığını söyledi. Swap hariç net rezervlerin ise 78 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

KKM bakiyesinin 140 milyar dolardan 0,1 milyar doların altına gerilediğini de aktaran Karahan, Türk lirası mevduat payının tarihsel ortalamalara yaklaştığını ifade etti.

“Fiyat İstikrarı Olmadan Kalıcı Refah Olmaz”

Konuşmasının sonunda fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için temel şart olduğunu vurgulayan Karahan, “Enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Merkez Bankası’nın temkinli ve veri odaklı yaklaşımını sürdüreceğini belirten Karahan, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma olması halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.