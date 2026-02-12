Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda dün yapılan yemin töreni sırasında tansiyon yükseldi. Akın Gürlek’in yemin ettiği esnada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında sözlü tartışma yaşandığı belirtildi.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Osman Gökçek, Mahmut Tanal’ın burnuna vurdu. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay siyaset gündemine oturdu.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi

Yaşanan gerginliğin ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı Osman Gökçek’e tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Olayla ilgili farklı görüşler dile getirilirken, görüntüler üzerinden tartışmalar devam etti.

Meclis’te diğer milletvekillerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdiği belirtilen olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TBMM Başkanlığı’nın konuya ilişkin bir değerlendirme yapıp yapmayacağı ise merak konusu.