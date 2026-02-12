Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.R. yönetimindeki 06 FOB 124 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyreden ve Mısır uyruklu M.A.’nın kullandığı 70 ABT 554 plakalı muz yüklü kamyon çarpıştı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonda Sıkıştı

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon sürücülerinden biri araç içerisinde sıkıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Baş ve yüz bölgesinden ağır yaralandığı belirtilen sürücüye, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle daha sonra Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, diğer kamyonun sürücüsü A.R. ifadesi alınmak üzere Taşağıl Jandarma Karakolu’na götürüldü.