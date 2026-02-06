Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırdı. Fırtınayla birlikte etkili olan sağanak, gece boyunca aralıklarla devam etti.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ZORLANDI

Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yollarda ilerlemekte zorlanan araçlar nedeniyle trafikte yer yer yoğunluk ve aksama yaşanırken, vatandaşlar da ani bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı.

YETKİLİLERDEN UYARI: TEDBİRLİ OLUN

Yetkililer, kuvvetli yağış ve fırtınanın hafta sonu boyunca aralıklarla etkisini sürdürebileceğini belirtti. Vatandaşların ani sel, su baskını, şiddetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.