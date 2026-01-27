Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” ve “rüşvet” davasının ikinci duruşmasında, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’e baklava kutusu içinde 110 bin avro verdiği kamera kaydıyla tespit edilen tanık Cengiz C., mahkemede detaylı ifade verdi.“İş

Alabilmem İçin Belediyeyi Aşmam Gerektiği Söylendi"

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Cengiz C., iş insanı Zafer S. ile uzun yıllardır birlikte çalıştığını belirterek, kendisine yapılması planlanan bir lojman projesi için teklif hazırladığını anlattı. Ancak işi alamadığını söyleyen Cengiz C., Zafer S.’nin kendisine, belediyeden kaynaklı nedenlerle işi başka birine vermek zorunda kaldığını ve yeniden iş alabilmesi için “belediyenin önüne geçmesi gerektiğini” ifade ettiğini aktardı.

Bu süreçte yaptığı konuşmaların Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’e ulaştığını belirten Cengiz C., ardından Tüter’in kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

“Yüzde 30’unu Belediyeye Yardım Olarak İstediler"

Tanık Cengiz C., Mehmet Engin Tüter ile Hüseyin Cem Gül’ün birlikte olduğu bir görüşmede kendisine, alacağı işlerin yüzde 30’unu belediyeye “yardım” olarak vermesinin istendiğini öne sürdü. Kâr oranının düşük olduğunu söylediğini aktaran Cengiz C., karşı tarafın “İşi yap, sonra bakarız” şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.

Bu görüşmenin ardından “ince işler” olarak adlandırılan bazı işlerin kendisine verildiğini ve bu şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

“Parayı Götürmeden Önce Polise Bilgi Verdim”

Cengiz C., daha sonra yaşanan gelişmeler üzerine Zafer S.’nin kendisini KOM’a bildiklerini anlatarak ifade vermeye yönlendirdiğini söyledi. Bir süre sonra Mehmet Engin Tüter ile yeniden görüşmek üzere kolluk kuvvetlerine başvurduğunu belirten Cengiz C., parayı götüreceğini önceden bildirdiğini ve seri numaralarının alındığını dile getirdi.

Söz konusu parayı Zafer S.’den “araba alacağı” gerekçesiyle aldığını söyleyen Cengiz C., paranın rüşvet amacıyla verileceğinden Zafer S.’nin haberdar olmadığını savundu.

“Herhangi Bir Baskı Altında Kalmadım”

İfadesinde herhangi bir baskı ya da yönlendirme altında olmadığını vurgulayan Cengiz C., görüşmeler sırasında tutuklu Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yer almadığını ve kendisiyle bu yönde hiçbir temasının olmadığını da belirtti.

Cengiz C., hem Zafer S.’den maaş aldığını hem de kendi şirketinin bulunduğunu, verilen paranın iş karşılığı olduğunu ve özel bir talepte bulunmadığını ifade etti.

Mahkemede Gergin Anlar Yaşandı

Tanığın ifadesi sırasında söz alan tutuklu Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Zafer S. ile Cengiz C.’nin duruşma boyunca sürekli birbirlerine baktığını söyleyerek durumu mahkemenin dikkatine sundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Cengiz C.’ye yalancı tanıklığın suç olduğunu hatırlattı. Tanık ise beyanlarını baskı altında olmadan verdiğini yineledi.