Bir dönem Türkiye’nin dört bir yanından gelen toptancıların, perakendecilerin ve müşterilerin uğrak noktası olan Ulus Çantacılar Sokağı’nda son günlerde işler oldukça durgun. Çanta üretimi ve satışıyla geçimini sağlayan birçok esnaf ve sanatkar, müşteri sayısının ciddi biçimde azaldığını ve satışların geçmiş yıllara kıyasla büyük oranda düştüğünü ifade ediyor.

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Uzun, Ulus Çantacılar Sokağı’nın sadece bir alışveriş noktası olmadığını, aynı zamanda ustalık geleneğinin yaşatıldığı önemli bir üretim merkezi olduğunu belirterek, bu kültürün kaybolmaması için destek beklediklerini kaydetti.

Ulus’un tarihi kimliğinin korunarak ticaretin yeniden canlandırılmasının mümkün olduğunu ifade eden Oda Başkanı Uzun, “Ulus Ankara’nın kalbidir. Ulus, sadece Ankara’nın değil, aynı zamanda Türkiye’nin önemli kültürel ve ticari merkezlerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Bu kapsamda Ulus’un sembol sokağı Çantacılar Sokağı, Ankara ekonomisinin önemli bir parçası olmuştur. Ancak, Ulus’un kalbinde yer alan ve yıllar boyunca Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Çantacılar Sokağı, son dönemlerde eski canlılığını ve ticari hareketliliğini arar hale gelmiştir.” dedi.

Pandemi sonrası alışveriş alışkanlıklarındaki değişikliklerin küçük işletmeleri daha da olumsuz etkilediğini vurgulayan Uzun, “Geleneksel dükkanlardan alışveriş yapmak yerine, çevrimiçi alışverişin artması, esnafımızın işlerini daha da zorlaştırdı. İnsanlar artık daha çok dijital platformları tercih ediyor ve bu da fiziksel mağazaların müşteri kaybına neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

TRAFİK VE OTOPARK SORUNLARI DA EKLENİNCE

Ulus gibi yoğun bir bölgede yaşanan trafik sıkışıklığı ve otopark yetersizliği gibi sorunlarında, esnafın iş yapmasını engellediğini belirten Uzun, “Müşterilerin mağazalara ulaşımı gitgide zorlaşıyor. Sokak çevresindeki güzergahlar ve dönüşlerin araç trafiğine kısıtlanması önemli bir sorun oluşturmakta, bu durum sokağa erişimi zorlaştırmaktadır. Bu da doğal olarak ticari faaliyetlerin azalmasına neden oluyor. Esnaf, günün sonunda ürününü satmakta zorlanıyor ve işyeri sahipleri bu sorunlarla başa çıkmakta güçlük çekiyor. Çantacılar Sokağı’nın yeniden canlanabilmesi için trafik ve otopark sorunlarının çözülmesi büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

ESNAF NE DİYOR ?

2011’den itibaren Ulus Çantacılar Sokağı’nda esnaflık yapan Ali Şahin, işlerin son dönemde ciddi şekilde durgunlaştığını söyledi. “Hiç olmadığı kadar işlerimiz çok düşük. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı öncesinde bile hiçbir hareketlilik yok.” diyen Şahin, geçmiş yıllarda bayram öncesi dönemde sokakta yoğunluk yaşandığını, ancak bu yıl beklenen alışveriş hareketliliğinin oluşmadığını ifade ederek esnafın zor günler geçirdiğini dile getirdi.

1986 yılından bu yana, 40 yıldır Ulus Çantacılar Sokağı’nda esnaflık yapan Mehmet Akdoğan, bölgedeki turizm hareketliliğinden yeterince faydalanamadıklarını söyledi. Ankara Kalesi’ne hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun şekilde geldiğini belirten Akdoğan, turistlerin otobüslerle doğrudan Kale’ye çıkarıldığını ancak Hacı Bayram-ı Veli Camii, Avizeciler, Kuyumcular ve Çantacılar sokak ve çarşılarına yürüyüş rotalarıyla yönlendirilmediklerini ifade etti. Bu nedenle esnafın turizmden yeterince pay alamadığını dile getiren Akdoğan, yapılacak düzenlemelerle turistlerin bu tarihi çarşılara da yönlendirilmesinin satışları olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.