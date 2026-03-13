Ankara’da iş insanı Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arıkan’ın eski eşi S.S., oğlu B.A. ve eski eşinin erkek arkadaşı M.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İş insanı Ramazan Arıkan’ın, eski eşi S.S.’nin evinde cansız bedeni bulundu. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adli Tıp raporunda dikkat çeken detay

Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu’nun 14 Ocak tarihli raporunda, Arıkan’ın vücudunda hayvanlar için kullanılan yatıştırıcı kas gevşetici ve sakinleştirici etkin madde ile epilepsi tedavisinde kullanılan ilaç maddeleri tespit edildiği belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi

Soruşturma kapsamında binanın güvenlik kameraları da incelendi. Görüntülerde Ramazan Arıkan’ın saat 20.09’da oğlu B.A. ve M.Ü. tarafından eve getirildiği ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Yaklaşık 1,5 saat sonra Arıkan’ın kızı H.S.A.’nın binaya girdiği, kısa süre sonra da eski eşi S.S.’nin eve geldiği tespit edildi. Bir süre sonra S.S., M.Ü. ve B.A.’nın binadan ayrıldığı, ardından kızı H.S.A.’nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı ve saat 22.11’de ambulansın adrese ulaştığı belirlendi.

3 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında Arıkan’ın oğlu B.A. ile M.Ü. 10 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklandı. Bugün gözaltına alınan eski eşi S.S. de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Arıkan’ın kızı H.S.A. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gayrimenkul zengini olduğu belirtilen iş insanı Ramazan Arıkan’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.