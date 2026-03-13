Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için başvuruların tamamlandığını duyurdu. YÖK’ün paylaştığı verilere göre sınava 2 milyon 425 bin 560 aday katılacak.

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında başvuru sayıları şöyle:

2025: 2 milyon 560 bin 649

2024: 3 milyon 120 bin 870

2023: 3 milyon 527 bin 443

2022: 3 milyon 243 bin 334

2021: 2 milyon 607 bin 715

2020: 2 milyon 436 bin 958

YÖK Başkanı Erol Özvar’dan mesaj

Erol Özvar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adayların yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti. Özvar, YÖK ve üniversitelerin birlikte çalışarak adaylara nitelikli ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamı sunduğunu vurguladı.

Özvar açıklamasında şunları kaydetti:

“TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın büyük emek ve fedakârlık gösterdiğini biliyoruz. Yeni programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor, dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz. Hayatınızda önemli bir eşik olan bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum.”

Bu yılki YKS, Türkiye genelinde milyonlarca adayın üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacağı önemli bir sınav olacak.