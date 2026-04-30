Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kamu yönetiminde önemli görev değişikliklerine gidildi. Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, hem valiliklerde hem de emniyet teşkilatında yeni atamalar gerçekleştirildi.

Karara göre, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilirken, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

Valiliklerde de dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Ankara Valiliği görevine Aydın Valisi Yakup Canbolat getirilirken, Aydın Valiliği’ne Adıyaman Valisi Osman Varol atandı. Adıyaman Valiliği görevine İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Nevşehir Valiliği’ne ise Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök getirildi.

Bakanlık ve Kurumlarda Yeni İsimler

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında da atamalar yapıldı. Personel Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Gökhan Zengin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ise Mehmet Levent Kepçeli atandı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde boş bulunan genel sekreter yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu’nun getirildiği açıklandı.

Emniyet Teşkilatında Görev Değişimi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde de geniş kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Ankara, Mersin ve Siirt il emniyet müdürleri görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

Yeni atamalara göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Maksut Yüksek, Konya’ya Necmettin Koç, Mersin’e Fahri Aktaş, Manisa’ya Adnan Karayel, Elazığ’a Aydın Karan, Yozgat’a Tuncay Pekin ve Siirt’e Mehmet Özdemir getirildi.

Yapılan bu değişikliklerle birlikte, hem merkezde hem de taşra teşkilatında önemli bir kadro yenilenmesi gerçekleşmiş oldu.