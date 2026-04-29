Türkiye, bahar havasına alışmaya başlamışken yeni bir soğuk hava dalgası kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğütarafından yayımlanan son tahminlere göre, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren sıcaklıklar ülke genelinde hissedilir şekilde azalacak.

Yapılan değerlendirmelerde, özellikle iç ve yüksek kesimlerde hava koşullarının sertleşeceği belirtiliyor. Yağışların yurt genelinde etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İç kesimlerde buzlanma uyarısı

Uzmanlar, gece saatlerinde sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte iç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı noktalarında buzlanma riskine dikkat çekiyor. Sabah ve gece saatlerinde sürücülerin tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

Yükseklerde kar sürprizi

Mevsim normallerinin altına düşmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri başta olmak üzere bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Sıcaklık düşüyor, yağmurla birlikte buzlanma riski var

Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde serin hava etkili

Geniş çaplı yağış bekleniyor

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar ihtimali

Sağanak geçişleri ve serin hava

Uzmanlar, ani hava değişimlerinin özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşları etkileyebileceğini belirterek, tedbirli olunması çağrısında bulunuyor. Bayram tatili planı yapanlar için ise “hava durumunu yakından takip edin” uyarısı öne çıkıyor.