Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması şimdiden hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Avrupa futbolunun önemli sol beklerinden Andrew Robertson için girişimlere başladığı öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Robertson’ın temsilcisiyle ilk temas kuruldu. Yapılan görüşmelerde oyuncunun şartları ve olası transfer süreci masaya yatırıldı. İskoç futbolcunun teklife kapıyı tamamen kapatmadığı, ancak net bir karar vermediği belirtiliyor.

Bir dönem piyasa değeri 80 milyon euro seviyesine kadar çıkan tecrübeli sol bek, hem hücum katkısı hem de istikrarlı performansıyla Avrupa’nın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe’de yaklaşan seçim süreci nedeniyle transfer görüşmelerinin şimdilik beklemeye alındığı ifade ediliyor. Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Robertson dosyasının yeniden açılması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, sol bek pozisyonuna üst düzey bir takviye yaparak hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.