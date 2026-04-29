CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, öğrenci affına yönelik hazırladıkları kanun teklifini Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığı’na sunduklarını duyurdu. Demir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özellikle son dönemde artan hayat pahalılığı nedeniyle çok sayıda öğrencinin eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Öğrenci ailelerinin kendisine sık sık ulaştığını belirten Demir, ekonomik sıkıntıların gençlerin eğitim hayatını doğrudan etkilediğini söyledi. Pek çok öğrencinin geçim derdi nedeniyle okulunu dondurduğunu ve farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Demir, bu soruna çözüm olarak kapsamlı bir düzenleme hazırladıklarını aktardı.

Hazırlanan teklifin yalnızca ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsamadığını vurgulayan Demir, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de düzenleme içinde yer aldığını belirtti. Özellikle akademik kariyerin kritik aşamalarında olan gençlerin sistem dışında kalmasının ciddi bir kayıp olduğuna dikkat çekti.

Demir, “Doktora aşamasında olup tezini bitirmek üzereyken süreye takılan ya da ekonomik nedenlerle ara veren bir adayın sistem dışına itilmesi, ülkenin geleceği açısından önemli bir kayıptır. Akademik süreç uzun soluklu bir maratondur. Bu süreçte destek olmak devletin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

CHP’li Demir, teklifin tüm yükseköğretim kurumlarını kapsayan, ayrım gözetmeyen ve kalıcı çözüm üretmeyi hedefleyen bir düzenleme olduğunu belirterek, Meclis’te tüm partilerin desteğini beklediklerini söyledi.