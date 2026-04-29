Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni emeklilik listelerine çevrildi. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan son güncellemelerle birlikte, sigorta giriş tarihine göre emeklilik yaşı ve prim gün sayısında kritik değişimler yaşanıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigortalı olanlar için tablo tamamen ayrıştı.

1999 Öncesi Girişliler: EYT Hakkı Devam Ediyor

8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olanlar için yaş şartı aranmaksızın emeklilik yolu açık kalmaya devam ediyor. Bu gruptaki vatandaşların prim gün sayısı ve sigortalılık süresini (Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl) tamamlamaları yeterli oluyor. Ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma seçenekleri hala masada.

1999 - 2008 Arası: Kademeli Emeklilik Beklentisi

EYT düzenlemesini tek bir günle veya kısa sürelerle kaçıran 1999 sonrası sigortalılar için "kademeli emeklilik" talepleri 2026 yılının en önemli gündem maddelerinden biri. Mevcut yasaya göre bu grup;

Kadınlarda 58,

Erkeklerde 60 yaş şartına tabi. Ancak Meclis kulislerinde konuşulan yeni düzenleme önerileri, bu grubun emeklilik yaşının prim gününe göre esnetilmesini öngörüyor.

2008 Sonrası: 7200 ve 9000 Gün Detayı

2008 yılından sonra sigorta girişi yapılanlar için sistem daha yüksek prim günü talep ediyor. Bağ-Kur'lular için beklenen 9000 günden 7200 güne düşüş düzenlemesi, bu gruptaki küçük esnaf için hayati önem taşıyor. Eğer bu yasa geçerse, 5 yıl daha erken emeklilik imkanı doğacak.

Kritik Tablo: Kim, Ne Zaman Emekli Olacak?

Yeni hesaplamalara göre oluşturulan tahmini tabloya göre; sigorta başlangıç tarihiniz 2000-2004 arasındaysa farklı, 2005 sonrası ise daha farklı bir yaş skalası uygulanıyor. Uzmanlar, hizmet dökümlerinin sık sık kontrol edilmesi ve eksik primlerin yapılandırma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.