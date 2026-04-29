Süleyman Demirel’in, 1970 yılında SEKA Kağıt Fabrikası’nın açılışında kestiği kurdele ile törene ait makas ve gümüş tepsi, sergilenmek üzere Çaycuma Belediyesine teslim edildi.

Çaycuma Belediyesi ile Çaycuma Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen “9. Çaycumalılar Buluşuyor” etkinlikleri kapsamında açılacak “SEKA’dan OYKA’ya Çaycuma” başlıklı sergi için kentsel miras niteliği taşıyan materyaller toplanmaya devam ediyor.

Açılışın simge objeleri sergide

SEKA Kağıt Fabrikası’nın son İşletme Müdürü Yahya Dirlik, fabrikanın 26 Eylül 1970’te gerçekleştirilen açılış töreninde kullanılan mavi-beyaz kurdele, makas ve makasın konulduğu gümüş tepsiyi belediyeye teslim etti. Söz konusu objeler, sergide özel bir bölümde ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Kent hafızasına katkı sağlayacak

Kent tarihi açısından büyük önem taşıyan objelerin yer alacağı sergi, 2 Mayıs Cumartesi günü kapılarını açacak. Etkinlik kapsamında iletişim bilgilerine ulaşılan tüm SEKA emeklileri de davet edilirken, organizasyonun hem geçmişe dair anıları canlandırması hem de kent hafızasının korunmasına katkı sunması bekleniyor.

“SEKA’dan OYKA’ya Çaycuma” sergisi, kentin sanayi geçmişine ışık tutarken, kuşaklar arası bağların güçlenmesine de zemin hazırlayacak.