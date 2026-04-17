Çaycuma Yeni Adalet Sarayı’nın inşaat sürecinin resmen başlayacağı açıklandı. Projeye ilişkin gelişme, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından duyuruldu.

Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ancak itiraz süreci nedeniyle geciken proje kapsamında yüklenici firmanın belediyeye gelerek yer teslimini gerçekleştirdiği ve inşaatın yaklaşık bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

İlçede Yalı Caddesi düzenlemesi kapsamında yapılan imar planı revizyonuyla kamu yapıları için ayrılan 10 bin metrekarelik alanın Adalet Bakanlığı’na yeni adliye binası yapılması için tahsis edildiği belirtildi. Projenin önceki süreçte milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun girişimleri ve dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un çalışmalarıyla planlama ve ihale aşamasına geldiği aktarıldı.

Yeni adliye binasının tamamlanmasıyla birlikte ilçede kamu hizmetlerinin daha modern ve işlevsel bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yeni yerleşim alanında daha önce Ahşap Çay Camii ve Emniyet Müdürlüğü binalarının tamamlandığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve ÇTSO hizmet binası inşaatlarının ise sürdüğü kaydedildi.

Bölgede ayrıca 45 metre genişliğinde bulvar, yeşil alan düzenlemeleri ve nehirden kazanılan 600 metrelik yapay göl projesiyle birlikte modern bir kent dokusunun şekillendiği belirtildi.

Çalışmalar tamamlandığında Çaycuma’nın örnek bir şehircilik anlayışıyla yeni bir yaşam alanına kavuşacağı ifade edildi.