Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumu’nda (BELFOR), Çaycuma Belediyesi iki önemli projesiyle “örnek uygulama” olarak yer alacak. Belediye, geliştirdiği projeleri Türkiye genelindeki diğer yerel yönetimlerle paylaşacak.

TBB’nin belediyelerin kurumsal kapasitelerini artırmak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla başlattığı Belediyecilik Forumu’nun kapsamı genişletildi. İlk pilot uygulaması Aralık 2025’te yapılan forum, bu yıl daha geniş katılımla düzenleniyor. Bu çerçevede belediyelerden, diğer yerel yönetimlere örnek olabilecek projelerini paylaşmaları istendi.

Bu davet üzerine başvuru yapan Çaycuma Belediyesi, iki projesiyle foruma katılmaya hak kazandı. “Kent içi ulaşıma özgün, yenilikçi, yerel, ekonomik ve çevre dostu çözüm: Varagel” ile “Sakın Atma, ÇAYBEL’e Sat” projeleri, iyi uygulama örnekleri arasında gösterilerek sunum programına alındı.

16-17 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek forum, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda yerel yönetimin katılacağı etkinlikte, Çaycuma Belediyesi her iki gün de birer projesini katılımcılara aktaracak.

Forumda paylaşılacak projelerin, yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim aktarımını güçlendirmesi, iyi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.