Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 9. Çaycumalılar Buluşuyor etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çaycuma Belediyesi ile Çaycuma Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen yürüyüş, Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi önünden başladı.

Çaycuma Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, olumsuz hava koşulları nedeniyle belediye binası önünde sona erdi. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların kol kola yürüdüğü kortej, “Birlikte Çaycuma” görüntüsü verdi.

Atatürk Büstüne Çelenk Sunuldu

Yürüyüşün ardından Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ile Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Kardeş Kent Gemlik’ten Katılım

Etkinliğe, başta eski SEKA çalışanları olmak üzere şehir içi ve dışından çok sayıda Çaycumalı katıldı. Programa ayrıca Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Filyos Belediye Başkanı Erol Acar, eski bakan Hasan Gemici, önceki dönem milletvekili Ali İhsan Köktürk ile çok sayıda siyasi isim, yerel yönetici ve sivil toplum temsilcisi de katıldı.