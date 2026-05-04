Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izni uygulamasına ilişkin yeni düzenleme kapsamında annelere ek hak tanındığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre, doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte 8 haftalık ilave izin için başvuru süreci başladı.

Düzenleme kapsamında doğum iznini tamamlamış ancak toplam 24 haftalık süreden yararlanmamış anneler, ek 8 haftalık izin hakkından faydalanabilecek.

Bakanlık, söz konusu uygulamanın 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsadığını belirtti.

Başvurular 15 Mayıs’a Kadar Sürecek

Yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabileceği ifade edildi. Annelerin, çalıştıkları kuruma dilekçe ile başvurarak ilave izin talebinde bulunabilecekleri bildirildi.

Başvuruların 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edileceği kaydedildi.