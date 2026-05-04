Ankara’da bekar annelerin görünmeyen emeğini görünür kılmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Bekar Anneler Derneği tarafından düzenlenen “Ankara Çemberi Dayanışma Buluşması”, Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle 100. Yıl Çankaya Evinde yapıldı.

Anneler Günü’ne özel olarak planlanan etkinlikte, tek başına ebeveynlik yapan kadınların yaşadığı ekonomik ve toplumsal zorluklara dikkat çekildi. Katılımcılar, benzer yaşam deneyimlerine sahip kadınlarla bir araya gelerek dayanışma duygusunu güçlendirme fırsatı buldu.

Buluşmada, aynı şehirde ve hatta aynı mahallelerde yaşayan bekar annelerin birbirini tanıması, iletişim kurması ve kalıcı bir destek ağı oluşturması hedeflendi.

Ankara’da Dayanışma Ağı Genişliyor

Serap Yelkenci, derneğin üç yıldır faaliyet gösterdiğini ve Ankara’da yürütülen çalışmaların kısa süre önce başladığını belirtti. Yelkenci, şehirde 180 bini aşkın tek ebeveynli hane bulunduğuna dikkat çekerek, “Ankara Çemberi’nin Çankaya’dan başlayarak daha geniş bir dayanışma ağına dönüşmesini hedefliyoruz” dedi.

Etkinlikte ayrıca bekar annelerin sosyal hayatta daha görünür olması, karşılaştıkları sorunların ortak çözümlerle aşılması ve sürdürülebilir bir destek mekanizması kurulması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.