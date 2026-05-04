Avrupa Siyasi Topluluğu 8'inci Zirvesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başladı. 'Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar' temalı zirve için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Erivan'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından karşılandı.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği zirvede bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunları ele alınacak.