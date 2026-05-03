Filipinler’deki aktif volkanlardan biri olan Mayon Yanardağı’nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, yanardağın yeniden hareketlenmesiyle birlikte çevredeki yerleşim bölgelerinde yaşayan binlerce kişinin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Patlamanın ardından bazı bölgelerin yoğun kül altında kaldığı ifade edildi.

Başkent Manila’nın güneyinde yaşayan vatandaşlara, 6 kilometrelik tehlike bölgesinden uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Uzmanlar ise yanardağdaki sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, bölgedeki risk seviyesinin yakından takip edildiğini kaydetti.