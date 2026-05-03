İran basınına yansıyan açıklamalara göre, İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni yönetim planını kamuoyuyla paylaştı.

Nikzad, 12 maddeden oluştuğunu belirttiği plan kapsamında, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine “asla izin verilmeyeceğini” söyledi. Ayrıca İran’a düşmanca faaliyetlerde bulunan ülkelerin gemilerinin de savaş tazminatı ödemedikleri sürece boğazdan geçemeyeceğini ifade etti.

Plan kapsamında diğer ülkelere ait gemilerin ise İran Meclisi tarafından hazırlanacak yasal düzenlemeler ve İran makamlarının vereceği izin doğrultusunda geçiş yapabileceği belirtildi.

“Gemi trafiği eskisi gibi olmayacak”

Nikzad, Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, “Boğazdaki gemi trafiği dayatılan üçüncü savaştan önceki gibi olmayacak” dedi. Yeni yönetim anlayışının, İran tarihinde önemli bir dönüm noktası olan petrolün millileştirilmesi kadar kritik olduğunu savundu.

Küresel etkileri olabilir

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün gerçekleştiği Hürmüz Boğazı ile ilgili bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor. Uzmanlar, söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde enerji piyasalarında dalgalanma yaşanabileceği ve bölgesel gerilimlerin artabileceği uyarısında bulunuyor.