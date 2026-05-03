Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bordo-mavililer, son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puan kayıplarını sürdürdü.
Topa Sahip Oldu Ama Skora Yansıtamadı
Karşılaşmada topa yüzde 58 oranında sahip olan Trabzonspor, oyunun büyük bölümünde üstün görünmesine rağmen hücumda etkili olamadı. Bordo-mavililer 81’e 61 ikili mücadele üstünlüğü ve 32’ye 17 hava topu avantajı yakalamasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Umut Nayır’dan İlk Gol
Trabzonspor’un golü Umut Nayir’dan geldi. Deneyimli forvet, bordo-mavili formayla ilk golünü atarak takımına 1 puanı kazandırdı.
Savunmada Öne Çıkan İsimler
Maçta Chibuike Nwaiwu savunmadaki performansıyla dikkat çekerken, Göztepe’de Heliton hava toplarındaki başarısıyla öne çıktı. Hücumda ise Arda Okan Kurtulan 1 asist ve 3 kilit pasla etkili bir performans sergiledi.
Yerel Basında Manşetler
Maç sonrası Trabzon yerel basınında dikkat çeken başlıklar yer aldı:
- “Sen misin zirveye yaklaşan, al sana kırmızı”
- “Fırtına esmez oldu”
- “Trabzon’da Umut bitmez”
Trabzonspor, bu sonuçla zirve yarışında önemli bir puan kaybı daha yaşamış oldu.