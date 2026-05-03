Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bordo-mavililer, son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puan kayıplarını sürdürdü.

Topa Sahip Oldu Ama Skora Yansıtamadı

Karşılaşmada topa yüzde 58 oranında sahip olan Trabzonspor, oyunun büyük bölümünde üstün görünmesine rağmen hücumda etkili olamadı. Bordo-mavililer 81’e 61 ikili mücadele üstünlüğü ve 32’ye 17 hava topu avantajı yakalamasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Umut Nayır’dan İlk Gol

Trabzonspor’un golü Umut Nayir’dan geldi. Deneyimli forvet, bordo-mavili formayla ilk golünü atarak takımına 1 puanı kazandırdı.

Savunmada Öne Çıkan İsimler

Maçta Chibuike Nwaiwu savunmadaki performansıyla dikkat çekerken, Göztepe’de Heliton hava toplarındaki başarısıyla öne çıktı. Hücumda ise Arda Okan Kurtulan 1 asist ve 3 kilit pasla etkili bir performans sergiledi.

Yerel Basında Manşetler

Maç sonrası Trabzon yerel basınında dikkat çeken başlıklar yer aldı:

“Sen misin zirveye yaklaşan, al sana kırmızı”

“Fırtına esmez oldu”

“Trabzon’da Umut bitmez”

Trabzonspor, bu sonuçla zirve yarışında önemli bir puan kaybı daha yaşamış oldu.