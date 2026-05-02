Karşılaşma, Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de oynandı. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetirken, yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlendi.

Talisca Damga Vurdu

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 28. dakikada buldu. Anderson Talisca, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

dakikada RAMS Başakşehir FK, Amine Harit’in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda sahneye yeniden çıkan Anderson Talisca, 57 ve 72. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu ve skoru 3-1’e taşıdı.

Zeki Murat Göle Takımın Başında

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

Tribünler Boş Kaldı

Karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 15 bin taraftar statta takip etti. Sarı-lacivertli futbolcular ise 3 Mayıs’a özel hazırlanan tişörtlerle ısınmaya çıkarak anlamlı bir mesaj verdi.

Edson Alvarez’e Tepki

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez, yaklaşık 3 ay sonra forma giydi. Oyuna son dakikalarda dahil olan futbolcuya, taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği görüldü.